Волгоград, , 16:59 — REGNUM Назначение административного наказания аптеке ГУП «Волгофарм», установленное УФАС по Волгоградской области, признано незаконным. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области. Представители фармсети оспорили решение антимонопольного ведомства и доказали, что реклама их нового места работы не является нарушением законодательства о рекламе.

Аптека готовых лекарственных форм переехала с одного места на другое. Для потенциальных клиентов была заказана рекламная арка над дорогой, где среди прочего был прописан новый адрес и лозунг: «Здоровье — не азартная игра. Покупайте лекарства в проверенных аптеках!». Некоторые граждане обратились в Волгоградское УФАС, посчитав, что эта реклама вводит потребителей в заблуждение, отпугивая их от посещения иных аптек. В антимонопольном органе провели расследование, возбудили административное дело и назначили аптеке штраф в размере 50 тысяч рублей. Представители компании обратились в суд, была проведена судебно-лингвистическая экспертиза, которая не выявила нарушения законодательства.

«Изучив материалы дела, суд посчитал выводы антимонопольного органа основанными на неправильном толковании норм материального права. По его мнению, ответчик не представил бесспорных доказательств, свидетельствующих о том, что размещённая ГУП «Волгофарм» реклама является недобросовестной, содержит некорректные сравнения и порочит честь, достоинство и деловую репутацию конкурентов», — уточнили в суде.

Волгоградское УФАС обжаловало решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа признали решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.