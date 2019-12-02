Волгоград, 2 декабря 2019, 16:59 — REGNUM Назначение административного наказания аптеке ГУП «Волгофарм», установленное УФАС по Волгоградской области, признано незаконным. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области. Представители фармсети оспорили решение антимонопольного ведомства и доказали, что реклама их нового места работы не является нарушением законодательства о рекламе.
Аптека готовых лекарственных форм переехала с одного места на другое. Для потенциальных клиентов была заказана рекламная арка над дорогой, где среди прочего был прописан новый адрес и лозунг: «Здоровье — не азартная игра. Покупайте лекарства в проверенных аптеках!». Некоторые граждане обратились в Волгоградское УФАС, посчитав, что эта реклама вводит потребителей в заблуждение, отпугивая их от посещения иных аптек. В антимонопольном органе провели расследование, возбудили административное дело и назначили аптеке штраф в размере 50 тысяч рублей. Представители компании обратились в суд, была проведена судебно-лингвистическая экспертиза, которая не выявила нарушения законодательства.
Волгоградское УФАС обжаловало решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа признали решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.