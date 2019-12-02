Москва, , 14:11 — REGNUM Госдума 3 декабря рассмотрит законопроект, разрешающий устанавливать «курилки» в аэропортах, во втором, решающем чтении. Об этом журналистам 2 декабря заявил член комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

«Завтра во втором чтении мы рассмотрим законопроект о возможности установки специально выделенных помещений для курения в стерильных зонах наших авиаузлов», — заявил Боярский.

Он отметил, что речь идет именно о возможности устанавливать курилки, а не об обязанности аэропортов это делать.

«Это коснется только зон после регистрации, только зон, где вылета ожидают транзитные пассажиры», — подчеркнул Боярский.