Шиньянга, Танзания, , 12:36 — REGNUM Неправительственная организация Fikra Mpya, занимающаяся вопросами предоставления образования девочкам Танзании, провела конференцию по борьбе с гендерным насилием по отношению к школьницам. Об этом передает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, конференция состоялась в субботу, 30 ноября, в городе Шиньянга. На мероприятии помимо специалистов по вопросам социального развития, представителей полиции, учителей, родителей и заинтересованных лиц присутствовали ученицы восьми старших школ города.

Директор организации Леа Джосиа заявила, что основная цель конференции — предоставить школьницам необходимые знания для того, чтобы противостоять гендерному насилию, а также искоренить проблему подростковых беременностей и детских браков.

По ее словам, конференция проводится в знак солидарности с 16 днями борьбы против гендерного насилия — с 25 ноября по 10 декабря.

«Мы проводим беседы с ученицами и вместе ищем решение проблемы насилия, чтобы все они получили шанс реализовать свои мечты», — заявила Джосиа на конференции.

Основным лозунгом мероприятия стала фраза: «Это моя ответственность — прекратить жестокость по отношению к женщинам и детям». Женщин также призывали не замалчивать случаи гендерного насилия: «Не молчи, расскажи о жестокости».

По словам Джосиа, область Шиньянга и озерный регион Танзании возглавили статистику по числу случаев гендерного насилия. Она сообщила, что, по данным с января по июнь 2019 года, в этих регионах страны насилию подверглись 38% детей и женщин, в то время как в западных областях страны этот показатель составил 5%.