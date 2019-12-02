Ялта, Крым, , 12:07 — REGNUM Вместе со сносом опасных деревьев в Ялте должна вестись работа по высадке новых зелёных насаждений. Об этом 2 декабря заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Удаляя одно аварийное дерево, мы должны и высаживать как минимум столько же. Я проанализировал, сколько деревьев было высажено в осенний период. И, по моей информации, кроме одного из предпринимателей, высадившего деревья в Симеизе за свои средства, больше этого никто не сделал», — заявил чиновник, потребовав от муниципального предприятия «Зеленстрой» проявлять инициативу и определить какое дерево в каком месте необходимо высадить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации города сообщили, что на территории муниципального образования более 200 аварийных деревьев. При этом до февраля 2020 года в городе приостановили выдачу порубочных билетов.

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