Ялта, Крым, 2 декабря 2019, 12:07 — REGNUM Вместе со сносом опасных деревьев в Ялте должна вестись работа по высадке новых зелёных насаждений. Об этом 2 декабря заявил глава администрации города Иван Имгрунт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации города сообщили, что на территории муниципального образования более 200 аварийных деревьев. При этом до февраля 2020 года в городе приостановили выдачу порубочных билетов.
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