Москва, , 11:56 — REGNUM Больше половины жителей России (57%) положительно оценивают ситуацию в стране. У 35% негативный настрой, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

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50% опрошенных устраивает жизнь, которую они ведут, 25% частично удовлетворены, 22% — недовольны своей жизнью.

Оптимистично смотрят на жизнь в наступающем 2020 году 25% респондентов. Около половины граждан РФ (48%) думают о своем будущем с беспокойством и тревогой.

В опросе 30−31 октября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению 41% жителей России, в ближайшие полгода жизнь в их семье не изменится.

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