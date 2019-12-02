Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM Ситуацию в инфекционной больнице Новочеркасска (Ростовская область) контролирует региональный минздрав. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении информационной политики.

«В настоящее время медицинская помощь жителям Новочеркасска оказывается в штатном режиме в полном объеме. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Ростовской области», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что инфекционное отделение больницы закрыто из-за нехватки кадров. Власти проблему признают и намерены привлечь новых специалистов, предоставив им служебное жильё и выплаты в размере 1 млн рублей.

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