Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM После обильного снегопада, который начался в воскресенье, 1 декабря, и закончился к утру понедельника, в Петербурге отмечаются пробки из-за вовремя не убранных от снега дорог.

Напомним, в первый день декабря над Петербургом прошли обильные снегопады. Утром в понедельник дорожная ситуация ухудшилась, и причиной тому — неубранные дороги.

«Если бы дорожные службы до 7:30 дороги почистили, то народ бы поехал по делам по нормальной дороге, но сегодня в 7−8 часов утра почищено не было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM водитель такси Алексей.

К настоящему времени пробки рассосались, чтобы вновь вернуться в город в вечерний час пик.

Ранее в Смольном сообщали, что к работе в зимний период подготовлено 1797 единиц городской уборочной техники.

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