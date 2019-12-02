Москва, 2 декабря 2019, 10:37 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) возведут дав православных храма, сообщили в Стройкомплексе.
Ранее на данную тему: В Москве построят 200 новых православных храмов
Церкви построят в деревнях Шагино и Исаково. Проекты застройки вынесут на публичные слушания. Решение вынесут на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии.
Планируется, что в деревне Шагино построят храм площадью более 1 тыс. кв. метров, в деревне Исаково — площадью 300 кв. метров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реализуется «Программа-200». В план программы входит разработка проектов и строительство 200 новых храмов на территории всех округов города.
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