Энсино, , 10:26 — REGNUM В режиме «Огневой контакт» для Call of Duty: Modern Warfare появится возможность играть в формате 1 на 1 и 3 на 3. Об этом 1 декабря на своей странице в Twitter рассказал дизайнер игры Джо Секот.

https://twitter.com/JoeCecot/status/1200924188573200384

Ранее в «Огневой контакт» можно было играть только командой из двух игроков. Секот пока не сообщил, когда именно режим получит новые функции.

Напомним, «Огневой контакт» — это один из многопользовательских режимов в игре Call of Duty: Modern Warfare. В нём две пары игроков сражаются на замкнутой арене, используя одинаковые наборы вооружения.

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