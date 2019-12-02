Москва, , 09:50 — REGNUM Декабрьская температура в России будет на 40% выше нормы, осадки ожидаются неравномерные, «пятнистые». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура теплее нормы ожидается на территориях Северо-Западного федерального округа, Приволжского федерального округа, запада Центрального округа, Западной Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга, пояснил синоптик. Более тёплая погода при этом будет сменяться заморозками.

«Распределение осадков более разнообразное, более пятнистое», — сказал Вильфанд РИА Новости.

Так, дефицит осадков ожидается на юге европейской территории России, в Южном ФО, на Кавказе, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Центрально-Чернозёмных областях, на Средней и Нижней Волге и Южном Урале. Избыток осадков ожидается в Барнауле, Кемерове, Томской области, Красноярске, Братске и Иркутске.

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