Харбин, Китай, , 09:38 — REGNUM Национальная автомагистраль была продлена до самого северного китайского города Мохэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, сообщает 1 декабря агентство Синьхуа.

С открытием 157-км секции автомагистрали, пролегающей по зоне вечной мерзлоты до города Мохэ, для движения транспорта стало целиком доступно национальное шоссе Пеки-Мохэ (G111). Оно соединяет китайскую столицу с городом, находящимся на границе с Россией.

Мохэ не только самый северный, но и один из самых холодных городов Китая. Здесь температуры зимой падают до минус 40 градусов Цельсия. Однако, кристально чистый воздух, живописные заснеженные горные пейзажи и звездное небо привлекают в этот город больше число астрономов и туристов.

По мере улучшения транспортной инфраструктуры, Мохэ стал ближе к желающим посетить этот город, что, по задумке властей, должно подстегнуть развитие туризма и помочь в борьбе с бедностью.