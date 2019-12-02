Биробиджан, , 09:32 — REGNUM В настоящее время только 15 семей, у которых в результате паводка было утрачено жилище, получили сертификаты на приобретение нового жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе экспертизы, проведённой специально созданной комиссией, было обследовано 686 помещений, из которых 333 подлежат сносу, 284 — капитальному ремонту, и 69 признаны пригодными для жилья. После выдачи 15 сертификатов власти Еврейской автономной области приостановили выдачу таких документов. Департамент по внутренней политике ЕАО затрудняется ответить, когда сертификаты получат остальные пострадавшие, пишет издание «Набат».

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО сертификаты на жильё начали выдавать пострадавшим от паводка, полностью утратившим своё жилище.