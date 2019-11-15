Биробиджан, , 06:59 — REGNUM В Еврейской автономной области началась выдача сертификатов жителям, потерявшим жильё во время летнего паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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В пятницу, 15 ноября, первые сертификаты на жильё в областном центре предоставления государственных и муниципальных услуг получили 11 семей. Владельцы сертификатов получают право приобретения жилья как в новостройке, так и на вторичном рынке.

В то же время в ЕАО продолжается работа по экспертной оценке жилых помещений, пострадавших от паводка. К настоящему времени непригодными для жилья признаны более 150 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшие от наводнения в Биробиджане уже получили более 52 млн рублей компенсационных выплат за утраченное или испорченное имущество.