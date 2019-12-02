Ухань, Китай, , 09:08 — REGNUM Центральная китайская провинция Хубэй открыла новую скоростную железную дорогу, которая пролегает через живописные места в бедной сельской местности региона, сообщает агентство Синьхуа.

Железная дорога, связывающая столицу провинции Хубэй города Ухань с городом Шиянь на северо-западе провинции рассчитана на движение со скоростью 250 и 350 км/ч на двух разных участках соответственно, сообщили в компании China Railway Wuhan Group.

Дорога пролегает через пять городов, где проживает 46% населения провинции, а также через горы Циньлин, после чего выходит к огромным нищим районам региона. Она уже прозвана «самой красивой железной дорогой» Хубэя, поскольку проходит через четыре национальные туристические достопримечательности высшего уровня 5А, включая гору Удан, известную своими даосскими храмами.

Как отмечают местные власти, ответственные за борьбу с бедностью в регионе, запуск железной дороги призван сделать доступней для туристов местные достопримечательности, а значит и сделать богаче местных жителей, которые будут получать доход с туризма.

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