Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM Издатель журнала Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан Байтасов получил права на выпуск журнала в Узбекистане. Об этом он сообщил 1 декабря в интервью Forbes Kazakhstan.

По слова главы издания, выпуск такого журнала в Узбекистане актуально, так как республика создает хорошие условие для развития бизнеса. «Это все придаёт нам ощущение того, что мы сможем быстро развить медиапроект в Узбекистане и добиться успеха», — сказал Байтасов.

Издание отмечает, что кроме большого экономического потенциала в республике с населением 33 млн человек существует широкая читательская аудитория. Первый номер журнала Forbes Uzbekistan планируется напечатать в марте 2020 года.

Отметим, журнал Forbes начал выходить на территории Казахстана в 2011 году. В настоящее время общий тираж составляет 10 тыс. экземпляров.