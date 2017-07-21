Суд Владивостока арестовал экс-главу медцентра ДВФУ Олега Бубнова

Владивосток, , 11:10 — REGNUM Во Владивостоке арестовали бывшего главу департамента здравоохранения Приморского края, экс-руководителя медицинского центра Дальневосточного федерального университета Олега Бубнова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в прокуратуре Приморского края.

На данный момент известно, что уголовное дело по статье 285 УК РФ в отношении Олега Бубнова возбудило региональное управление ФСБ России. На минувшей неделе по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал в отношении Бубнова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, в октябре 2013 года после происшествия в селе Новосысоевка, когда после проб Манту 29 детей были госпитализированы в медицинское учреждение, губернатор Владимир Миклушевский снял с должности главы директора регионального департамента здравоохранения Олега Бубнова. Следствие заявило, что допустимая доза препарата была превышена в 2,5 тыс. раз.

После Олег Бубнов был назначен руководителем медицинского центра ДВФУ, однако в 2017 году он покинул этот пост.