Москва, , 16:52 — REGNUM С понедельника, 2 декабря, первый Московский центральный диаметр «Белорусско-Савеловский» (МЦД-1) будет досрочно оснащен 11-вагонными поездами «Иволга» версии 2.0. Об этом 1 декабря сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Электропоезда «Иволга» Ximaera

Увеличение количества вагонов с 7 до 11 позволит увеличить количество мест для пассажиров на 357 тыс.

«АО «Центральная пригородная пассажирская компания» совместно с ОАО «РЖД» планировали увеличить число вагонов в поездах на МЦД-1 с 9 декабря. Однако благодаря успешной совместной работе участников проекта переход с семивагонных составов на 11-вагонные пройдет досрочно — 2 декабря», — говорится в сообщении.

Напомним, второй Московский центральный диаметр (МЦД-2) уже перешел на поезда с 10−11 вагонами, что позволило на 30% увеличить количество мест для пассажиров. Эта мера была вызвана увеличением пассажиропотока на центральном деаметре.

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