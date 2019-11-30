Москва, , 20:32 — REGNUM Известная стритрейсерша Мара Багдасарян назвала причину лишения гражданства ее отца, соответствующая запись была опубликовано на ее странице в социальной сети Instagram.

«По окончанию всего этого безумства, которое произошло с моим отцом, только сейчас я понимаю, что это была ни случайность, ни ошибка. Это спланированная акция с целью противостояния мне», — отметила Багдасарян.

Сделав соответствующие выводы, девушка заявила о своем намерении пожаловаться президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в ноябре 2019 года Эльмар Багдасарян был лишен российского гражданства, причиной подобного решение стал тот факт, что паспорт мужчина получил с нарушениями.

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