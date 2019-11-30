Москва, , 19:05 — REGNUM Преподаватель из Санкт-Петербурга Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей студентки-любовницы Анастасии Ещенко, привезен в Москву для прохождения проверки у психиатра, об этом 30 ноября сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев.

Ранее Соколов находился в следственном изоляторе «Кресты» в Санкт-Петербурге, однако в интересах следствия его доставили в столицу.

Напомним, 9 ноября 2019 года Соколов был обнаружен в реке Мойке вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки Анастасии Ещенко, тело девушки было найдено в квартире обвиняемого. Сам он уже дал признательные показания.

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