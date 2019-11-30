Москва, , 16:12 — REGNUM Строительство Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы до поселка Северный будет завершено к концу 2022 года. Об этом 30 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на данный момент в поселок Северный запустили тоннелепроходческий щит.

«Сейчас завершается процесс оформления земельных участков на территории поселка. У нас нет сомнений в том, что в 2022 году поезда поедут до Северного», — отметил глава Стройкомплекса.

Кроме этого, он подчеркнул, что все строительные работы по проходке тоннеля будут произведены без остановки движения на московской кольцевой автодороге, под которой будет проходит линия метрополитена.

Напомним, в начале 2019 года на Люблинско-Дмитровской линии московского метро была открыта станция «Селигерская», которая на текущий момент является конечной станцией на салатовой ветке метрополитена. На все строительные работы по возведению участка от станции «Селигарская» до поселка Северный выделено из бюджета Москвы свыше 48,7 млрд рублей.

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