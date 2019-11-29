Мадрид, , 22:58 — REGNUM Испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго отверг все выдвигаемые в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах, передаёт 29 ноября ABC News.

Певец высказал мнение, что жесты, прежде считавшиеся проявлением галантности, сегодня стали восприниматься совершенно иначе из-за изменений в культуре. При этом он заверил, что никогда не вёл себя «агрессивным и неподобающим образом».

Доминго также рассказал, что самостоятельно принял решение уйти с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, чтобы оградить своих коллег от давления со стороны СМИ.

Напомним, ранее около двадцати женщин, включая ряд артисток, обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

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