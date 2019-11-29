Москва, , 16:34 — REGNUM В столичном районе Нижние Мневники построен «уникальный» балочный мост, который соединит улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мневники. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данный объект стал последним, который строили на участке Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Движение по объекту будет осуществляться по шести полосам в обоих направлениях.

«Сквозной проезд по хорде был запущен еще в прошлом году, но здесь до сих пор оставалось такое бутылочное горлышко», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

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