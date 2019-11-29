Милан, Италия, , 15:49 — REGNUM Очередной день митингов борцов с глобальным потеплением пришелся на день распродаж — «черную пятницу», и некоторые из митингующих решили совместить два протеста в одном, передает La Repubblica в пятницу, 29 ноября.

В частности, в Милане протестующие на своих плакатах «переименовали» «черную пятницу» (Black Friday) в призыв «заблокируй пятницу» (Block Friday), призвав отказаться от чрезмерного потребления в том числе и ради экологии.

Как сообщалось ранее, по данным экспертов, участвовать в дне распродаж намерены около 17 миллионов итальянцев (более четверти жителей страны), каждый из которых намеревается потратить в среднем 117 евро. В свою очередь, очередные «климатические» митинги должны пройти в 130 населенных пунктах, в том числе почти во всех крупных городах Италии.