Москва, , 15:32 — REGNUM Странные, ненужные и несвоевременные разговоры о новом праздничном дне 31 декабря — это результат непродуманной шумихи пиарщиков томского губернатора, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Тема нашла отклик у многих граждан, которые устали от житейских будней и безденежья. Но красивые сказки никогда не становятся реальностью в жизни. Любой бонус от государства населению нужно рассматривать как повод урезать другую льготу в будущем.

Ведь сегодня всерьез обсуждается и тема сокращения новогодних каникул, об этом пока народ не задумывается, зацикливаясь лишь на 31 декабря. Но мало не покажется никому, если 4 января через два-три года россияне будут вынуждены выходить на работу.

В городах-миллионниках наемные работники с зарплатой выше среднего по рынку зачастую не используют и половину отпуска. Это не совсем выгодно работодателям, да и у надзорных органов возникают основания к ним предъявить претензии.

Логично списывать последний рабочий день года как бонус тем, кто имеет ненормированный рабочий день или действительно по производственным причинам не смог воспользоваться отпуском в соответствии в общем-то жестким трудовым законодательством.

От СССР в наследие осталось и что-то очень хорошее. Это длинные праздники. Еще длиннее они просто уже не могут быть, Россия на самая богатая страна мира, чтобы это позволить, да и частный бизнес будет от этого не в восторге.

Тот, кто не хочет работать 31 декабря, всегда найдет причину не выйти на работу. Сегодня не надо ничего менять, ведь все перемены к лучшему при переходе к новому укладу жизни в буржуазной России в результате ухудшили качество и уровень жизни населения современной страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети продолжают активно обсуждать необходимость объявления 31 декабря выходным днём. Петицию подписали уже более 1150 человек.

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