Москва, , 14:10 — REGNUM За январь-сентябрь 2029 года в некоторых регионах России смертность в два раза двое превысила рождаемость, считают эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье», передаёт «Медвестник».

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В целом в России за девять месяцев смертность на 20,6% превысила рождаемость (12,3 против 10,2 случая на 1000 населения). В Псковской области эти показатели казались 17,0 и 8,5 соответственно; в Тульской — 15,9 и 7,7, Смоленской — 15,2 и 7,7, Тамбовской — 15,1 и 7,7.

При этом, по словам директора Фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, регионы РФ с высокой смертностью не спешат закупать диагностическое оборудование, хотя средства из федерального бюджета выделялись.

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения Российской Федерации в период с января по октябрь 2018 года сократилось на 78,7 тыс. человек.

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