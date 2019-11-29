Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Мобильная игра Candy Crush Soda Saga принесла компании-разработчику King уже $2 млрд. Об этом 28 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на аналитическую компанию Sensor Tower.

Основные продажи игры пришлись на рынок США — это 55% доходов или $1,1 млрд в абсолютном выражении. Вторым в списке стоит рынок Великобритании, он принёс King 7% от общей суммы доходов. Стоит также отметить, что в США Candy Crush Soda Saga загрузили более 410 млн владельцев мобильных устройств.

Релиз этой головоломки для мобильных устройств состоялся в октябре 2014 года, она является продолжением игры Candy Crush Saga, которая вышла в 2012 году. В 2016 году King выпустила третью часть, которая получила название Candy Crush Jelly Saga.

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