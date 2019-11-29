Ивдель, Свердловская область, , 13:55 — REGNUM В Ивдельском районе Свердловской области в тайге живут замечательные соседи: представители малочисленного народа манси. В регионе их осталось всего 140 человек. Эти люди славятся своими традициями, необычным укладом жизни и крайне интересной историей.

В деревне Пакина на берегу реки Тальтия Николай Пакин с супругой живут душа в душу уже более двадцати лет. Хотя родился Николай в 1961 году здесь же, но, повзрослев, уехал из родных мест, работал экскаваторщиком. Однако вернулся обратно, построил вместе с женой дом, баню, развел огород. «Никуда не хочу уезжать, здесь буду до конца. Пока у нас (с женой) есть здоровье, поживем еще», — улыбается охотник.

УГМК сняла фильм о жизни представителей народа манси. Съёмочная бригада получила приглашение в дом семьи Пакиных. Охота, рыбалка, сбор ягод и жизнь в вечной изоляции — обо всех традициях удивительного народа в фильме «Земля манси».

УГМК работает на севере области и поэтому естественно интересуется жизнью манси и готова рассказать об этом народе широкой общественности