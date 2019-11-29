Додома, , 14:13 — REGNUM Директор по информационным вопросам Органа по предупреждению и борьбе с коррупцией Танзании (TAKUKURU) Эммануэль Киябо заявил, что «сексуальная коррупция» представляет для страны гораздо большую проблему нежели традиционное взяточничество.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, Киябо добавил, что сексуальным вымогательствам (форма коррупции, в которой в качестве взятки используется секс) подвергается 28% женщин, имеющих мелкий бизнес, и студенток вузов.

В связи с участившимися случаями т.н. «сексторшена», активисты требуют от TAKUKURU просветить политические партии по данному вопросу, поскольку, как предполагается, среди политиков есть те, кто берут подобный вид взяток.

Выступая в рамках 16-дневной кампании по борьбе с сексуальным насилием, лозунгом которой стала фраза «Откажись от сексуальной коррупции, создай защищенное поколение», директор отметил, что для решения этой проблемы необходимы действующие и изобретательные стратегии.