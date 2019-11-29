Москва, 29 ноября 2019, 12:47 — REGNUM За первую неделю работы Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли 3,1 млн человек. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
По сравнению с предыдущей неделей пригородных перевозок на эти маршрутах, рост составил 8%.
«Это рекорд, никогда на пригородных железнодорожных направлениях так не увеличивалось количество поездок», — заявил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время МЦД перевозят пассажиров бесплатно из-за сбоев на старте.