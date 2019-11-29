Мванза, Танзания, , 14:10 — REGNUM Исполнительный директор Комиссии Танзании по борьбе со СПИДом (TACAIDS) Леонард Мабоко призвал правительство бесплатно выдавать населению презервативы, особенно в районах с повышенным уровнем распространенности заболевания.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, Мабоко выступил с данным заявлением 28 ноября 2019 года на Национальной конференции по борьбе со СПИДом, проходившей в городе Мванзе.

Мабоко выразил надежду на то, что к 2020 году во всех отелях, барах и прочих заведениях можно будет бесплатно получить презервативы.

По его словам, цель состоит в том, чтобы предотвратить новые случаи заражения ВИЧ среди молодых людей, объяснив, что в настоящее время данное заболевание наиболее распространено именно среди молодежи. Директор Комиссии отметил, что не стоит воспринимать данный призыв в качестве шутки.

Согласно Агентству США по международному развитию (USAIDS), в 2018 году количество людей во всем мире, живущих с ВИЧ-инфекцией, достигло 37 миллионов человек, среди которых 36 миллионов — взрослая прослойка населения, 1,7 миллиона — дети в возрасте до 15 лет.

Также на открытии конференции выступил заместитель министра Танзании по делам труда, молодежи и занятости Энтони Мавунде, который подчеркнул, что правительству необходимы средства для борьбы с этой болезнью, которые должны быть получены из внутренних источников дохода, а не от стран-доноров.