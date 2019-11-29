Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM На фоне некоторого снижения числа нарушений ПДД, в Санкт-Петербурге увеличивается число автомобилей. На сегодняшний день их уже больше двух миллионов. С открытием новой платной трассы М-11 «Нева» транспортный поток на КАД и ЗСД Петербурга значительно увеличится, поэтому решено повсеместно устанавливать комплексы фотофиксации нарушений.

Эвакуация машины Дарья Драй © ИА REGNUM

Количество нарушений правил дорожного движения и ДТП с пострадавшими в Петербурге в 2019 году снизилось, однако из-за увеличения количества автомобилей дорожная обстановка ухудшается. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В планах в городских властей в 2020 году — улучшить дорожно-транспортную обстановку за подключения новых камер фиксации нарушений ПДД и обеспечения дополнительных мер безопасности на дорогах.

Принято решение включить в единую городскую систему фотовидеокамеры в районе судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений от наводнений (дамба). Усилят контроль за автотранспортными предприятиями — чтобы водители не отвлекались на продажу билетов, в автобусах должны работать устройства оплаты проезда и кондукторы.

«По итогам заседания губернатор дал ряд поручений. В частности, городским службам необходимо предусмотреть парковки пожарных машин и другого спецтранспорта в местах массового скопления людей. Отдельное поручение касается обеспечения безопасных и хорошо освещенных тротуаров и подъездов к школам, а также обустройства парковочных мест для родителей у детских садов», — сообщает пресс-служба городской администрации.

До 8 декабря должны быть установлены специальные знаки, информирующие о режиме зимней уборки города.