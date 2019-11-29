Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Необходимости делать выходным днем 31 декабря нет, поскольку люди в этот день и так практически не работают, но в случае признания этого дня официальным выходным их заработки могут уменьшиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти Владимир Дербин.

По словам собеседника агентства, если 31 декабря сделать выходным днем, то все начнут отмечать грядущие новогодние праздники уже 30-го числа. Как правило, компании стараются досрочно завершить все важные дела к 25 декабря, чтобы последние дни перед новогодними каникулами посвятить поздравлению коллектива и друзей организаций.

«Это традиция в России такая — перед праздниками поздравлять, и, как правило, последний день практически всегда нерабочий», — отметил Владимир Дербин.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что дополнительный выходной скажется негативно на зарплате. Январь — короткий рабочий месяц и, как правило, выплаты за него небольшие, поэтому работающим людям нужно позаботиться не только о подарках и новогоднем столе, но и о средствах, на которые им предстоит прожить больше месяца.

«И так в зимнее время достаточно выходных, людям после праздников приходится жить без денег, даже на еду у некоторых не остаётся», — отметил Дербин, предложив, если нужно добавить выходной, лучше это сделать к весенним или осенним праздникам.

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Напомним, накануне в Госудуму внесен на рассмотрение законопроект, при утверждении которого рабочий день 31 декабря может быть признан выходным. В этом году канун нового года выпал на вторник, Минтруда России утвердило график, согласно которому и последняя неделя 2019 года, и первая рабочая неделя 2020 года — двухдневные.

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