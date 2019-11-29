Якутск, , 09:22 — REGNUM В Якутске обсудили проблему открытия Центра современной нефрологии и диализа. На данный момент в медпомощи нуждаются более 400 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы Госсобрания, пациенты, находящиеся на гемодиализном лечении, обратились к спикеру парламента Петру Гоголеву с просьбой посодействовать в скорейшем открытии Центра, который готов принимать нуждающихся в заместительной почечной терапии, но до сих пор не функционирует. При этом учреждение готово было весной 2019 года. Здесь установлено 15 современных германских аппаратов, которые смогут обслуживать 84 диализных больных.

Всего в Якутии пять диализных центров: в Якутске, в Жатае, в Мирном и Нерюнгри. Из-за нехватки мест принимают больных даже ночью. В помощи нуждаются 470 человек и им необходимо три раза в неделю подключаться к аппаратам, иначе человек умрёт от интоксикации. В Якутии 88 таких аппаратов, из них 69 — в Якутске.

Задержка в открытии Центра — затянувшийся процесс лицензирования, при этом Роспотребнадзор ведёт проверки и выявляет нарушения. Очередное заключение ведомство озвучит 18 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, уволенному из Национального центра здоровья детей трансплантологу Михаилу Каабаку предложили начать операции по пересадке почек только после новогодних каникул. Врач считает, что все дети из листа ожидания должны быть прооперированы до конца 2019 года.