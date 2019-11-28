Волгоград, , 10:20 — REGNUM Уволенному из Национального центра здоровья детей трансплантологу Михаилу Каабаку предложили начать операции по пересадке почек только после новогодних каникул. Врач считает, что все дети из списка ожидания должны быть прооперированы до конца 2019 года.

Трансплантолог подтвердил, что скончавшуюся накануне в Волгограде годовалую девочку, наблюдали с трёхмесячного возраста, сообщает «Волгоград онлайн».

«Конечно, она могла бы умереть и во время операции, и после неё. А могла и выжить! Я считаю, что мы должны давать детям шанс. То, что такого шанса не дали, — это ужасно. Если честно, я даже с трудом говорю сейчас», — сказал Михаил Каабак.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок находился в списках детей, которым операция по пересадки почки требовалась срочно. Фамилии пациентов были переданы директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елене Байбариной.

«Сегодня мы повторно поедем в Минздрав, чтобы обсудить условия. Дело в том, что вчера в Национальном центре здоровья детей нам предложили начать операции только после новогодних каникул. Живых осталось 15… Все они должны быть прооперированы до конца этого года. Сделать трансплантацию всем мы точно не успеем. Но надо сделать операцию хотя бы кому-то», — прокомментировал трансплантолог.

Ранее в Минздраве пообещали оказать помощь всем детям, нуждающимся в трансплантации. В ведомстве создали специальную горячую линию для родителей и заявили, что технологии, используемые Кабааком, уникальными не являются, опыт их применения имеется в центре трансплантологии Шумакова.

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