Якутск, , 04:39 — REGNUM По заказу алмазодобывающей компании АЛРОСА в Калуге разработана и уже собрана комбинированная дорожная спецмашина для обустройства зимников в Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы компании-производителя «Меркатор», новая техника, до этого такой ещё не было, предназначена для работы в условиях экстремальной якутской зимы — машина имеет шасси КамаЗа и фрезерно-роторный снегоочиститель производительностью до 2,5 тыс. кубометров снежной массы в час.

Спецавтомобиль уже запущен в серийное производство. Производитель заявил, что в год будет выпускать по 10 машин, а заявок уже поступило много, особенно с регионов Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Магадана уже несколько дней расчищают снежные завалы в городе. Главные дороги очищены, ещё много работы на придомовых территориях.