Магадан, Магаданская область, , 05:02 — REGNUM Выпавший в прошедшие выходные, 23−24 ноября, снег в столице Колымы парализовал город — снежные завалы утром 26 ноября продолжают возмущать горожан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об отсутствии активной деятельности по уборке снега, жители Магадана пишут в соцсетях.

«Магаданские службы в очередной раз не обеспечили своевременную расчистку тротуарной сети. Уже не первый год, как только наступает осень, руководители области и города проводят осмотр спецтехники и рапортуют о полной готовности к встрече зимы. В прошлом году в лексикон чиновников был даже введён новый термин — «снегоборьба». Авторство новой лексической единицы принадлежит губернатору Носову.

Два дня колымская столица находится в эпицентре снежного фронта. Но вот со снегоборьбой, в особенности на тротуарах, вновь проблемы. Жителям города приходится самостоятельно торить себе дорогу. Спецтехники на тротуарах не наблюдается», — пишет в FB Филипп Преображенский.

При этом в релизах городской администрации от 26 ноября отмечается, что «всего на расчистку территорий города, включая Сокол и Уптар, и обработку противогололедными материалами выставлено 24 единицы коммунальной техники — погрузчики, самосвалы, бульдозеры. Также привлечены к расчистке восемь ручных снегоочистителей».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Магадане выпала половина месячной нормы осадков.