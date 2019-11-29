Москва, , 04:37 — REGNUM Музыкант Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, не станет судиться с пассажиром, который сделал скандальную видеозапись в самолете. Об этом 28 ноября заявил его адвокат Сергей Жорин, сообщает портал Nation News.

По словам Жорина, потерпевший отменил свое решение судиться с обидчиком, так как понимает, что не получит от ответчика ту сумму, которая может соответствовать моральному ущербу.

Как сообщало ИА REGNUM, один из пассажиров рейса авиакомпании «Победа», на котором также летел Лука Затравкин, заснял на видео момент, когда музыкант застрял в туалете самолета. После инцидента сын художника заявил, что подаст в суд на автора видеоролика.

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