Москва, , 23:47 — REGNUM Снижение числа погибших и пострадавших в автомобильных авариях зафиксировано в России. Об этом 28 ноября сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин в интервью радио «Коммерсантъ-FM».

Как заявил Понарьин, в России, по последним данным, число погибших в результате ДТП снизилось на 9,3%. Также отмечается снижение числа пострадавших в дорожных авариях.

Понарьин пояснил, что такая положительная динамика связана с реализацией нацпроекта безопасности дорожного движения в России.

По словам чиновника, этот результат даже лучше, чем динамика по снижению числа жертв, которая была зафиксирована в 2018 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о числе погибших в авариях с участием водителей со стажем вождения до двух лет в Тюменской области.