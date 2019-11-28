Минск, , 20:04 — REGNUM За союзнические отношения с Россией выступают 57,6% граждан Белоруссии, пишет 28 ноября «Коммерсантъ».

Согласно соцопросу, 31,8% выступает за партнёрские, а 10,2% — за нейтральные отношения с Россией. О том, что отношения с Россией должны быть враждебными, заявили только 0,2% участников опроса.

Уточняется, что в Россию по нескольку раз в год приезжает 21,4% жителей Белоруссии, а не чаще раза в год в РФ ездят 55,4% опрошенных. Никогда не были в РФ 23,2% белоруссов.

В рамках социсследования было проведено семь тысяч телефонных звонков и собрано 500 полных анкет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым десять дней назад заявил, что союзные отношения двух государств скоро выйдут на новый уровень.

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