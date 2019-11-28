Москва, , 19:46 — REGNUM Законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании учителей школ и преподавателей в вузах внесли в Госдуму депутаты во главе с Гаджиметом Сафаралиевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет, следует из текста законопроекта.

Также руководство школ и вузов обязано устранить от работы преподавателя при получении от правоохранительных органов сведений о том, что тот обвиняется в нанесении побоев, следует из текста документа.

Увеличивается количество уголовных дел, возбужденных в отношении преподавателей, жертвами которых становятся учащиеся школ, появляются уголовные дела в отношении преподавателей вузов, отмечают авторы.

Парламентарии не скрывают, что инициатива внесена после чудовищной трагедии.

«Чудовищное по своей жестокости преступление было совершено 7 ноября 2019 г. доцентом кафедры истории нового времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета в отношении 24-летней аспирантки», — отмечают авторы.

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