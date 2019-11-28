Сухум, , 18:21 — REGNUM К ноябрю 2019 года Абхазию посетили 1 млн 50 тыс туристов, что на 25 тыс человек больше, чем за десять месяцев 2018 года. Об этом 27 ноября сообщил на пресс-конференции по итогам туристического сезона в республике председатель госкомитета по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия.

Самыми популярными местами посещения стали Новоафонская пещера и Рицинский национальный реликтовый парк. Все большей популярностью среди туристов пользуются природные достопримечательности Очамчырского района. Гарцкия выразил надежду, что с появлением аэропорта в Абхазии восточные районы республики станут более популярными для туристов направлениями.

До 65% туристов приезжают в республику не в первый раз, средний возраст отдыхающих 30−40 лет. Большинство абхазских туристов приезжают из Краснодарского, Ставропольского края и Ростовской области, а также центральных регионов России.

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