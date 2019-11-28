Краснодар, , 18:07 — REGNUM Сильный ветер, ливни прогнозируют на территории Краснодарского края, в том числе на черноморском побережье 28−30 ноября, сообщили в Росгидрометеоцентре.

«В Краснодарском крае, в том числе на черноморском побережье, сильные осадки преимущественно в виде дождя, в районе Сочи гроза, ветер до 15 м/с, 30 ноября до 18 м/с, в районе Джубга — Туапсе до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Мэрия Сочи также 28 ноября сообщила об усилении ветра 29 ноября в течение суток — порывами до 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Новороссийске Краснодарского края из-за ураганного ветра был введён режим ЧС.

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