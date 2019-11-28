Волгоград, , 16:43 — REGNUM По факту смерти годовалой девочки, которая нуждалась в пересадке почки, начата доследственная проверка в Следственном комитете по Волгоградской области. Точную причину гибели установят специалисты.

Установлено, что у ребёнка имелось редкое орфанное заболевание почек. Младенца направляли на лечение в федеральный медицинский центр. Родители вернулись в Волгоград с девочкой на несколько дней по семейным обстоятельствам, сообщает Интерфакс.

ИА REGNUM напоминает, что девочка была пациенткой трансплантолога Михаила Каабака, уволенного недавно из Национального центра здоровья детей. Учреждение специализировалось в том числе на операциях маленьким пациентам.

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