Мванза, Танзания, , 15:19 — REGNUM Более 4000 человек тонет в озере Виктория каждый год. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление генерального директора Корпорации судоходных агентств Танзании (Tasac).

В соответствии с заявлением, сделанным Эммануэлем Ндомбой во время конференции с представителями судоходных агентств Танзании, прошедшей в Мванзе, для уменьшения числа утонувших в озере Tasac намерена создать спасательные посты на побережье озера.

Среди основных причин трагедий, по его словам, состояние водного транспорта, квалификация работников транспортных компаний, перегрузка транспортных средств, погодные условия, а также отсутствие нового исследования, в результате которого были бы выявлены районы озера, где сосредоточено наибольшее число крокодилов. Ранее такое исследование проводилось только в 1961 году.

Напомним, что озеро Виктория расположено на территории Танзании, Кении и Уганды.

«Заявляя о том, что на озере Виктория происходит огромное количество инцидентов, мы не имеем в виду только происшествия с гражданами Танзании, мы объявили общую статистику, с учётом погибших в Уганде и Кении», — заявил Ндомба.

«Также существует большое количество человек, о гибели которых не сообщается», — добавил он, рассказав о предубеждениях, которые существуют в ряде деревень.

Ндомба подчеркнул, что все программы, вводимые на озере Виктория, будут реализованы сразу в трех странах — Танзании, Кении и Уганде, отметив, что соответствующие представители трех стран проводят регулярные заседания и разрабатывают новые меры по предотвращению числа погибших.