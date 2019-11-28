Рейкьявик, , 18:45 — REGNUM В декабре 2019 года разработчики EVE Online получат возможность играть в своей проект неанонимно. Об этом 27 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

Начиная с декабря разработчики смогут отказаться от анонимности и открыто заявлять другим игрокам о своём положении в компании. Однако им нельзя будет занимать руководящие должности в игровых сообществах.

Напомним, с 2007 года создателям EVE Online нельзя было играть в свой проект, сообщая при этом реальные имена или рассказывая другим геймерам о своей должности в компании CCP. Это решение было принято из-за скандала, возникшего вокруг сотрудника, который делился игровыми чертежами со своими друзьями.

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