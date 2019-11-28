Сантьяго, , 15:37 — REGNUM Вечером 27 ноября чилийский Сенат подписал соглашение «о мире, правах человека и общественном порядке» и призвал правительство приступить к «коренным структурным реформам». Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В совместном заявлении сенаторы как от оппозиции, так и от правящей партии обозначили необходимость для Чили «вступить на путь объединения всех граждан» посредством «значительных усилий в экономике, обязательств по соблюдению демократии в политике и немедленного прекращения насилия».

«На сегодняшний день Чили представляет из себя глубоко расколотую страну. Именно в такие переломные исторические моменты страна нуждается в исключительных решениях», — заявил председатель Сената Хайме Кинтана. Напомним, в ходе протестов, длящихся уже 41 день, погибли 23 человека.