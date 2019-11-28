Москва, , 13:57 — REGNUM

Люди учат те иностранные языки, которые открывают им дорогу к новым смыслам, новым знаниям и новому опыту, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 ноября, комментируя сообщения о сокращении числа иностранных граждан, изучающих русский язык.

Ранее РБК со ссылкой на исследование социологического центра министерства образования и науки сообщил, что за 27 лет с 1991 по 2018 годы численность иностранцев, изучающих русский язык, снизилась почти вдвое — с 74,6 миллионов до 38,2 миллионов человек.

«То, что число людей, изучающих в мире русский язык, сокращается, не должно никого удивлять. Есть, конечно, особенные персонажи, которые изучают, например, английский язык только потому, что на нем говорят англичане или американцы. Но здравомыслящие люди учат иностранные языки в том случае, когда это открывает им дорогу к новым смыслам, новым знаниям, новому опыту, получить которые только с использованием своего языка они не могут.

В 30-е — 70-е годы прошлого века, время максимально роста числа изучающих русский язык в мире, люди понимали, что на русском они смогут приобщиться к тому, к чему невозможно приобщиться ни через английский, ни через французский, ни через немецкий… Это были великая советская культура, которая максимально расширила доступ и к культурному наследию России прежних веков; это были новые социальные и политические теории и практики, передовая наука, передовые формы образования и так далее.

Сегодня это в прошлом; мы мало можем сказать миру чего-то такого, чего иностранцы не могут узнать на английском или каком-то другом языке. Россия в значительной мере перепевает чужие смыслы, чужие идеи. Только разве что экономический интерес к русскому языку сохраняется у наших ближайших соседей из тех государств, которые образовались из бывших республик СССР. Но и это немало, это надо поддерживать, причём не только открывая им возможности работы в России, но и давая возможность шире опираться на нашу помощь в собственном развитии.