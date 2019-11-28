Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:12 — REGNUM В Государственной лаборатории Танзании планируют запустить национальную базу данных, которая ускорит процесс опознания тел, на которых имеются нанесенные преступниками увечья, а также упростит поиск виновных. Об этом передает газета Mtanzania.

В ходе пресс-конференции, прошедшей в Дар-эс-Саламе, официальный представитель лаборатории доктор Фиделис Мафумико сообщил, что новая база данных также поможет при оказании медицинской помощи.

«Мы рассчитываем завершить создание этой базы данных в течение двух лет, мы гарантируем, что каждый гражданин страны будет включен в нее, что мы обеспечим посредством сотрудничества с другими правительственными институтами», — заявил Мафумико.

«База данных ускорит процесс опознания тел, поскольку нам больше не придется тревожить родственников погибших, чтобы получить у них биоматериал, а поможет в расследовании таких преступлений как убийства и изнасилования — нам будет проще в кратчайшие сроки выявить личность преступника», — добавил он.