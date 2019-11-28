Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:36 — REGNUM Только 4,6 миллионов жителей Танзании, что сопоставимо с 8% от всего населения, имеет медицинскую страховку. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление главы Национального фонда медицинского страхования Танзании (NHIF).

В интервью, данном генеральным директором NHIF Бернардом Конга в среду, 27 ноября, в Дар-эс-Саламе, сообщалось, что обнародованные данные свидетельствуют о крайне низкой распространенности страхования здоровья.

«Сложившаяся ситуация связана с тем, что многие танзанийцы не обладают достаточными знаниями о страховании, и поэтому наша цель — добиться того, чтобы к июню 2020 года у 50% танзанийцев появилась медицинская страховка», — заявил Конга.

По его словам, по этому случаю Национальный фонд медицинского страхования Танзании запускает три выгодных предложения в сфере страхования здоровья — «Najali Afya» (в переводе с суахили «Мне не безразлично мое здоровье»), «Wekeza Afya» («Я инвестирую в свое здоровье») и «Timiza Afya» («Я делаю все возможное для своего здоровья»).

Официальное представление новых предложений пройдет сегодня, 28 ноября, в Дар-эс-Саламе.