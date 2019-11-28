Абакан, , 12:23 — REGNUM Было бы целесообразно сделать 31 декабря выходным днём в России, считает медиаполитолог Олег Николаев (Хакасия).

«Новогодний праздник — самый любимый праздник жителей нашей страны. К нему готовиться нужно заранее, подготовка к нему отнимает немало времени и усилий. Думаю, было бы целесообразно сделать 31 декабря выходным днём. За счёт предыдущих выходных, к примеру. Или за счёт сокращения выходных дней в январе», — подчеркнул Олег Николаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря.

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